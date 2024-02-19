Общество 19 февраля 2024, 16:50 Химик Дроганова призвала россиян не убирать снег с дачных участков, чтобы не навредить почве

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова в беседе с изданием Life призвала россиян не убирать снег с дачных участков.

По словам эксперта, снег является естественным термоизолятором, предохраняющим почву от промерзания зимой. Особенно негативно уборка сказывается на плодовых деревьях, корни которых могут погибнуть.

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«Также промерзшая почва непригодна для выращивания рассады, она плохо прогревается и не поддается механической обработке, это отсрочит дачный сезон до тех пор, пока земля не оттает», — добавила химик.