Общество 05 февраля 2024, 16:12 Химик Дроганова: лаки для волос опасны для аллергиков и астматиков

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Лаки для волос могут содержать потенциально опасные компоненты, которые особенно опасны для аллергиков, астматиков и людей с чувствительной кожей. Об этом сообщила химик Татьяна Дроганова в беседе с Life.

По словам специалиста, при избыточном нанесении лак попадает на слизистые оболочки и в дыхательную систему. Токсичные вещества в составе средств могут спровоцировать боль или сухость в горле, головную боль, тошноту, слезотечение.

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«Для минимизации негативного эффекта для волос и кожи головы следует использовать для фиксации прически небольшие количества лака, а нанесение на прическу осуществлять на расстоянии вытянутой руки», — посоветовала Дроганова.