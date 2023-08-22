Общество 22 августа 2023, 16:01 Химик Дорохов: в некоторых фломастерах в качестве растворителя может присутствовать опасное производное бензола

Читать 360tv в

Некоторые фломастеры могут содержать производное бензола — ксилол, который несет опасность для здоровья ребенка. Об этом RT сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Химик порекомендовал покупать для детей фломастеры на основе спиртовых растворителей. При этом эксперт предупредил, что некоторые ручки и карандаши низкого качества могут содержать фенол и формальдегид, написала Общественная Служба Новостей.

Реклама

Определить, что продукция небезопасна, можно по резкому химическому запаху, подчеркнул Дорохов.