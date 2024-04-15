Общество 15 апреля 2024, 12:32 Химик Дорохов рассказал, что не всю посуду можно использовать для разогревания еды в микроволновке

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Далеко не вся посуда пригодна для того, чтобы разогревать в ней еду в микроволновой печи. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Как пояснил эксперт, всего в России используются семь типов обозначений. Треугольник с цифрой 7 означает, что упаковка сделана из других видов пластика, не попадающих под категории полиамида, поликарбоната, бисфенола А. Контейнеры с такой маркировкой лучше не использовать.

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Как отметил Life, посуду с маркировкой «6» можно ставить в микроволновую печь, однако важно понимать, что скорее всего тара размягчится или потеряет форму. Для микроволновки лучше всего подойдет маркировка с цифрой «5» в треугольнике, добавил Дорохов.