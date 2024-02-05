Общество 05 февраля 2024, 18:57 Химик Дорохов: накипь в чайнике хорошо растворяется кислотами

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Для очистки чайника от накипи лучше всего использовать кислоты. Хорошо справляется со своей задачей лимонная или молочная кислота, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.

По словам эксперта, многие рекомендуют использовать пищевую соду, однако с точки зрения химии она малоэффективна. Также не очистят чайник от накипи сладкие газированные напитки и уксус.

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«Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создает не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — отметил Дорохов.