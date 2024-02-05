05 февраля 2024, 18:57
Химик Дорохов: накипь в чайнике хорошо растворяется кислотами
Для очистки чайника от накипи лучше всего использовать кислоты. Хорошо справляется со своей задачей лимонная или молочная кислота, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с Life.
По словам эксперта, многие рекомендуют использовать пищевую соду, однако с точки зрения химии она малоэффективна. Также не очистят чайник от накипи сладкие газированные напитки и уксус.
Реклама
«Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создает не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — отметил Дорохов.
Реклама
Реклама