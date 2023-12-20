20 декабря 2023, 19:17
Химик Дорохов: искусственные елки безопасны для здоровья
Многие россияне отмечают Новый год, отдавая предпочтение искусственным елкам. Несмотря на распространенные мнения, они не вредны для здоровья, сообщил химик Андрей Дорохов в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, большинство таких елок производятся из полиэтилена или поливинилхлорида, которые не выделяют никаких ядовитых испарений. Токсичные хлороводород и диоксины появляются только в случае возгорания.
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Как сообщил сайт kp.ru, при этом живые хвойные деревья могут пагубно отразиться на здоровье. Они выделяют большое количество эфирных масел, которые провоцируют раздражение слизистых, отметил Дорохов.
Новый год
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