Общество 20 декабря 2023, 19:17 Химик Дорохов: искусственные елки безопасны для здоровья

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Многие россияне отмечают Новый год, отдавая предпочтение искусственным елкам. Несмотря на распространенные мнения, они не вредны для здоровья, сообщил химик Андрей Дорохов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, большинство таких елок производятся из полиэтилена или поливинилхлорида, которые не выделяют никаких ядовитых испарений. Токсичные хлороводород и диоксины появляются только в случае возгорания.

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Как сообщил сайт kp.ru, при этом живые хвойные деревья могут пагубно отразиться на здоровье. Они выделяют большое количество эфирных масел, которые провоцируют раздражение слизистых, отметил Дорохов.