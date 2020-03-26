Химическое предприятие устроило бесплатную раздачу дезинфектора в Санкт-Петербурге
Руководство государственного научно-исследовательского химико-аналитического института решило бесплатно разливать дезинфицирующий раствор для рук и помещений. Такая акция действует минимум неделю. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Генеральный директор института Анатолий Акулов отметил, что жителям города планируют разлить 12 тонн дезинфицирующего раствора.
«Глава государственной корпорации „Ростех“ Сергей Чемезов обратился ко всем предприятиям города с просьбой оказать посильную поддержку в период борьбы с коронавирусом. Мы химики, поэтому и решили предложить населению бесплатный дезинфицирующий раствор», — пояснил Акулов.
По его словам, дезинфекторы планируется разливать до конца текущей недели, а затем будут думать «по ситуации».
Горожане могут получить 0,25%-й раствор хлорамина Б для очищения рук и 0,06%-й раствор гипохлорита кальция для обработки помещения.
В НИИ раздают и пластиковые бутылки, однако их число ограничено, поэтому люди приезжают со своими.