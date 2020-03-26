Химическое предприятие устроило бесплатную раздачу дезинфектора в Санкт-Петербурге

Генеральный директор института Анатолий Акулов отметил, что жителям города планируют разлить 12 тонн дезинфицирующего раствора.

«Глава государственной корпорации „Ростех“ Сергей Чемезов обратился ко всем предприятиям города с просьбой оказать посильную поддержку в период борьбы с коронавирусом. Мы химики, поэтому и решили предложить населению бесплатный дезинфицирующий раствор», — пояснил Акулов.

По его словам, дезинфекторы планируется разливать до конца текущей недели, а затем будут думать «по ситуации».

Горожане могут получить 0,25%-й раствор хлорамина Б для очищения рук и 0,06%-й раствор гипохлорита кальция для обработки помещения.

В НИИ раздают и пластиковые бутылки, однако их число ограничено, поэтому люди приезжают со своими.