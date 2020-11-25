Химические компании в России сократили производство из-за слабого рубля

Коронавирус и связанные с ним ограничения серьезно ударили по химическому сектору. Около половины российских химических предприятий сократили производство в период пандемии.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные опроса Deloitte. Исследование проводилось на базе опроса 87 предприятий. Из его данных следует, что 36% из них были вынуждены переходить на частичную загрузку в первом полугодии, приостанавливали производство 11% предприятий.

Из-за сложной конъюнктуры отложили запуск запланированных проектов или сократили их финансирование 48% респондентов, заморозили текущие инвестиции на неопределенный срок 5%. Порядка четверти компаний химической отрасли сократили персонал, однако на значительные увольнения пошли лишь 2% предприятий, следует из опроса.

Высокотехнологичные сегменты, такие, как фармацевтика, оказались под наибольшим давлением. Это произошло из-за подорожания импортных компонентов на фоне девальвации рубля, а также проблем с логистикой. Как отмечают эксперты, устойчивыми остаются производства пластиков и удобрений.

И если для предприятий коронавирусные ограничения в основном носят не самый приятный характер, то люди могут вынести из них пользу. И дело здесь не только в защите от СОVID-19. Например, благодаря таким ограничениям в европейских мегаполисах заметно улучшилось качество воздуха. В нескольких странах ЕС резко сократился объем автомобильных и воздушных перевозок, а также судоходства из-за карантинна, что и поспособствовало таким результатам.