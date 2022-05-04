Hilding Anders и KKR вложили более 500 млн рублей в развитие российского бизнеса

Концерн Hilding Anders, который принадлежит американской инвестиционной компании KKR, вложил крупную сумму денег в российский бизнес. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на представителя компании.

Известно, что концерн владеет 73% акций российской фирмы Askona и намерен оснащать завод новым оборудованием, а также внедрять IT-инструменты в процесс обслуживания клиентов.

Сумма, которую внесли в развитие бизнеса, оценивается в 502,5 миллиона российских рублей. Целью в 2022 году для компании станет налаживание производства постельного белья и детских товаров.

Представители компании также рассматривают возможность реализации сырья для других российских игроков мебельной промышленности — пружинные блоки, мебельные ткани, фурнитуру и настил.