Общество 06 декабря 2023, 13:38 HighTime Orchestra представит симфоническое шоу по «Гарри Поттеру»

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Мультимедийное шоу саундтреков из «Гарри Поттера» пройдет на сцене Vegas City Hall 12 и 13 декабря. Музыку из знаменитых фильмов исполнит российский оркестр HighTime Orchestra.

Зрители смогут окунуться в волшебный мир культового фэнтези. Со сцены Vegas City Hall композиции Джона Уильямса прозвучат под красочные видеоинсталляции. По словам организаторов мероприятия, подобных по масштабу и зрелищности шоу «Гарри Поттера» в Москве еще не было.

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HighTime Orchestra — популярный российский коллектив. Его солисты выступают на одной сцене с такими мировыми звездами, как Paul Romero и Abel Korzeniowski. Музыканты сотрудничают с Дмитрием Маликовым, Ириной Ортман и Ильей Бешевли. На концертах этого оркестра зрители путешествуют во времени под бессмертные произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди, погружаются в любимые киновселенные под саундтреки из фильмов и сериалов, путешествуют в альтернативные миры под «Музыку из космоса» и Enigma Enya Neoclassica.