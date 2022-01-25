HH.ru: тульские студенты чаще всех хотят быть менеджерами по продажам
Студенты Тульской области чаще всего хотят устроиться менеджером по продажам. Об этом сообщила ТСН 24 со ссылкой на исследование HH.ru.
Уточняется, что в регионе число резюме на данную вакансию составляет 6,3% от общего. По России этот показатель равен 8%. При составлении статистики анализировались резюме студентов в незаконченным высшим образованием.
Всего на сервисе 1,3% таких резюме. Второй по популярности вакансией оказался продавец-консультант — 0,9%. На третьем месте — специалист по кредитам, 0,6%.