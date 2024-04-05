Общество 05 апреля 2024, 13:11 HH.ru: IT-специалисты чаще всего ездят на Subaru, Volvo и Geely

Читать 360tv в

Аналитики сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, как работники выбирают автомобили. Так, в Санкт-Петербурге и Ленобласти 53% жителей считают, что бренд машины является показателем должности. Об этом сообщил Petrograd.

У представителей разных сфер существуют марки, на которые они обращают внимание в первую очередь. Например, IT-специалисты предпочитают ездить на Subaru (47%), Volvo (36%) и Geely (33%). Финансистам полюбились Haval (20%), Kia (13%) и Porsche (10%).