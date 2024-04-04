04 апреля 2024, 15:48
HH.ru: ДМС стало самой популярной льготой от компаний Петербурга и Ленобласти
Аналитики сервиса hh.ru составили список самых популярных льгот, предлагаемых компаниями Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2024 году. Результаты исследования опубликовал Petrograd.
На первом месте оказалось добровольное медицинское страхование (ДМС). Его предоставляют 80% опрошенных организаций.
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В топ также попали корпоративная мобильная связь или ее оплата (70%), питание (30%), занятия спортом (19%).
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