Общество 04 апреля 2024, 15:48 HH.ru: ДМС стало самой популярной льготой от компаний Петербурга и Ленобласти

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Аналитики сервиса hh.ru составили список самых популярных льгот, предлагаемых компаниями Санкт-Петербурга и Ленобласти в 2024 году. Результаты исследования опубликовал Petrograd.

На первом месте оказалось добровольное медицинское страхование (ДМС). Его предоставляют 80% опрошенных организаций.

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В топ также попали корпоративная мобильная связь или ее оплата (70%), питание (30%), занятия спортом (19%).