Общество 07 июля 2023, 15:52 hh.ru: большинство петербуржцев признались, что ценят свою работу за коллектив

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Согласно проведенному опросу, 41% жителей Петербурга любят свою работу за хороший и дружный коллектив. Об этом сообщил сайт NevaToday со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

И чуть меньше трети петербуржцев, а именно 29%, удовлетворены размером своей зарплаты. Довольных своим доходом больше всего в сфере добычи сырья, строительстве, медицине. Также не жалуются за заработную плату юристы и маркетологи.

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Наконец, 28% жителей Северной столицы любят свою работу, потому что нет риска ее потерять.

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