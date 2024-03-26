Общество 26 марта 2024, 08:37 Херсонскую область сделают частью новой железнодорожной логистики России Сальдо: Херсонская область будет частью новой железнодорожной логистики РИА «Новости»

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Херсонскую область в будущем сделают частью новой железнодорожной логистики России. Об этом РИА «Новости» рассказал глава региона Владимир Сальдо.

Президент Владимир Путин сообщал о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Глава государства обещал продолжить работу в этом направлении, чтобы составы могли идти прямо в Севастополь.

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«В пределах Херсонской области этот путь будет проходить с Мелитополя на Новоалексеевку и дальше в Крым и Севастополь», — указал он.

Пока этого участка дороги вообще не существует. Поэтому там не просто возобновят железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом. Регион включат в новую железнодорожную логистику, подчеркнул Сальдо.

Предполагаемая дорога будет удобной и более короткой, чем трасса через Крымский мост. А сама Херсонская область получит прямую железнодорожную связь как с полуостровом, так и с материковой частью России, резюмировал Сальдо.