Херсонская область заинтересовалась в поставках товаров из Крыма

Херсонская область (на юге Украины) заинтересована в поставках медикаментов и горюче-смазочных материалов из Крыма. В ответ она готова направлять на полуостров сельскохозяйственную продукцию. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на заместителя полпреда президента РФ в ЮФО Кирилла Степанова.

«Херсонских аграриев интересует сбыт продукции в Крыму. Республиканские власти с интересом рассматривают такие предложения, при этом одним из условий таких поставок является качество предлагаемого продукта», — подчеркнул он.

Особенно важно наладить процесс в преддверии сезона отпусков, считает Степанов. По его мнению, разнообразие сельхозпродукции поможет стабилизировать розничную торговлю в местах отдыха.

Он добавил, что стороны осознают необходимость восстановления торговли между Крымом и граничащей с ней областью. Диалог «ведется по различным направлениям».

В данный момент Крым направляет в Херсонскую область гуманитарную помощь.

Вслед за Херсонской областью наладить взаимодействие с Россией захотят и другие субъекты Украины, уверен политтехнолог Сергей Маркелов. По его мнению, на очереди — Кривой Рог и Одесса.