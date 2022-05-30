Херсонская область начала экспорт зерновых в Россию

Херсонская область запустила экспорт прошлогоднего урожая зерновых в Россию. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Есть место, куда складывать, хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ», — добавил он.

По словам Стремоусова, регион уже готовится к уборке нового урожая озимых. Полноценные работы должны начаться 20 июня.

Кроме того, решается вопрос о поставках на российские заводы херсонских семечек для производства масла.

Херсонская область в будущем планирует войти в состав России, однако власти региона решили не спешить с референдумом, а сначала наладить мирную жизнь, заняться восстановлением рынка труда и экономики. Уже сейчас Херсонская область перешла в рублевую зону и скоро перейдет на российский телефонный код.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Херсонской области.