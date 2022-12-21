Общество 21 декабря 2022, 17:43 Херсон за два месяца эвакуации покинули более 150 тысяч жителей Врио губернатора Сальдо сообщил, что более 150 тыс. жителей уже эвакуировались из Херсона

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Более 150 тысяч человек покинули Херсон с начала эвакуации. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо эфире телеканала «Россия 24».

«На момент начала эвакуации в Херсоне было более 250 тысяч жителей, которые находились на месте. По нашим косвенным подсчетам, где-то больше 150 тысяч выехали», — отметил Сальдо.

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Он пояснил, что немало горожан имеют дачные участки на левом берегу Днепра, они переехали туда. Врио губернатора подчеркнул, что такой вариант жители считают безопасным, так как российские военные надежно защищают эту зону и пресекают попытки диверсантов ВСУ.

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Врио главы губернатора напомнил, что главной задачей на предстоящий год остается возвращение правобережья Днепра под контроль России.

Ранее Сальдо сообщил о зверском отношении украинских военных к жителям Херсона.