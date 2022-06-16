Херсон изъявил готовность строить корабли для российского флота

Херсонские судостроительные заводы могут в будущем возводить корабли для Черноморского флота России и строить гражданские суда. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, для этого есть большие мощности и «все приспособлено».

«Фактически есть три судостроительных завода — и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность — судостроение — на территории Херсона», — подчеркнул Стремоусов.

Херсонская область полностью находится под контролем ВС России. Уже в этом году власти региона планируют провести референдум о вхождении в состав РФ.

С конца мая жители Херсонской области могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. В регионе уже сейчас зафиксировали ажиотажный спрос на получение паспортов России. Вслед за жителями областного центра в очередь на подачу заявления выстраиваются жители районов Херсонской области.