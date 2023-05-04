Общество 04 мая 2023, 11:45 Henkel продала российские активы за 54 миллиарда рублей Немецкий концерн Henkel завершил продажу своих активов в России РИА «Новости»

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Немецкий производитель бытовой и промышленной химии Henkel AG завершил продажу своих активов в России. Об этом компания проинформирована на своем сайте.

«Сделка завершена. Цена продажи составляет 54 миллиарда рублей (около 600 миллионов евро)», — уточнили в компании.

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Немецкий концерн объявил о завершении своей деятельности в России после начала специальной военной операции. В конце апреля стало известно, что Henkel заключила соглашение о продаже своей коммерческой деятельности в РФ консорциуму местных финансовых инвесторов, которы имеют давние и крепкие деловые отношения с западными странами и не подпадают под санкции ЕС или США.

Компания «Henkel Россия» в середине апреля начала русифицировать свои бренды. В продаже появились товары с названиями «Вернель», «Персил» и «Бреф».

Henkel является одним из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии. Они производят клеи, герметики, защитные покрытия, стиральные порошки, кондиционеры для белья, освежители воздуха, а также шампуни и зубные пасты.