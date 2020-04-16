    16 апреля 2020, 16:49

    Хелависа рассказала о жизни в самоизоляции в Израиле

    Артур Блянихов

    Основатель и лидер группы «Мельница» Хелависа (Наталья О’Шей) рассказала ИА НСН, как она вместе с дочерью проводит время в самоизоляции в Израиле.

    «Я замесила тесто для праздничного кексика, будем праздновать день рождения дочери», — поделилась певица.

    Она призналась, что подготовиться ко дню рождения ребенка было сложно, поскольку все магазины давно закрылись. Однако Хелависе удалось сходить в магазин перед началом карантина и купить дочери маленький ткацкий станок.

    «Моя дочь, великолепный зайчик, она очень здорово сама себя веселит. Дети друг друга поздравляют по системе видео связи Zoom, их это веселит», — обратила внимание собеседница информагентства.