Хелависа рассказала о жизни в самоизоляции в Израиле
Основатель и лидер группы «Мельница» Хелависа (Наталья О’Шей) рассказала ИА НСН, как она вместе с дочерью проводит время в самоизоляции в Израиле.
«Я замесила тесто для праздничного кексика, будем праздновать день рождения дочери», — поделилась певица.
Она призналась, что подготовиться ко дню рождения ребенка было сложно, поскольку все магазины давно закрылись. Однако Хелависе удалось сходить в магазин перед началом карантина и купить дочери маленький ткацкий станок.
«Моя дочь, великолепный зайчик, она очень здорово сама себя веселит. Дети друг друга поздравляют по системе видео связи Zoom, их это веселит», — обратила внимание собеседница информагентства.