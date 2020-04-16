Хелависа рассказала о жизни в самоизоляции в Израиле

«Я замесила тесто для праздничного кексика, будем праздновать день рождения дочери», — поделилась певица.

Она призналась, что подготовиться ко дню рождения ребенка было сложно, поскольку все магазины давно закрылись. Однако Хелависе удалось сходить в магазин перед началом карантина и купить дочери маленький ткацкий станок.

«Моя дочь, великолепный зайчик, она очень здорово сама себя веселит. Дети друг друга поздравляют по системе видео связи Zoom, их это веселит», — обратила внимание собеседница информагентства.