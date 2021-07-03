«Хейтеры, радуйтесь» Обматерившая гостей хозяйка закрыла отель в Анапе

Хозяйка гостевого дома в Анапе, обматерившая гостей после жалобы на грязь в номере, объявила, что закрыла гостиницу. Об этом на написала на своей странице в Instagram.

«Хейтеры, радуйтесь! Гостиницы больше нет, и меня тоже! Все как вы хотели!» — поделилась новостью хозяйка отеля.

Она сообщила, что теперь безработная, попросив подписчиков подсказать, как ей выкручиваться из такой ситуации.

«Даже уборщицей теперь не берут!» — написала она.

Женщина ранее обматерила двух девушек, заселившихся в ее гостиницу в Джемете, которые пожаловались на песок в номере. Конфликт попал на видео. Хозяйка отеля заявила гостям, что жаловаться на условия проживания бесполезно, потому что они «всем тут платят».

Владелица отеля накануне записала видео, объяснив, что не могла обойтись с этими девушками иначе, поскольку когда зашла в номер, они якобы лежали на кровати и целовались. И как гражданин Российской Федерации, она не приемлет сексуальные меньшинства. А отдыхают у нее в отеле только благополучные семьи с детьми, которых нужно оградить от представителей ЛГБТ.