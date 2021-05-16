«Хейтеры и лайфхаки». Сурдопереводчица стала учить неслышащих интернет-сленгу

В соцсетях постоянно появляются новые слова, в которых не каждый может сразу разобраться. Сурдопереводчик из Троицка Лола Мурадова решила помогать с интернет-сленгом неслышащим людям и запустила свои онлайн-курсы.

Идея создать онлайн-курсы пришла к Мурадовой после просьбы помочь от неслышащего человека, сообщил Telegram-канал Mash. К ней пришел мужчина, который хотел купить машину в Сети, но не мог понять значения выражения «в идеале». Тогда сурдопереводчица поняла, что жестовый язык просто не успевает за изменяющимся русским языком.

Мурадова запустила онлайн-курсы и стала объяснять неслышащим, что значит то или иное слово, употребляемое в Сети.

«Начнем со слова „барбершоп“ — что это такое? Это парикмахерская для мужчин. Там пользуются услугами стрижки, ухаживания, укладки и бриться волос и бороды», — рассказывала она на своих курсах.

Вместе с барбершопом в видеоурок Мурадовой попали такие слова, как лайфхак и хейтеры. Сначала она показывает слово руками по буквам, а затем объясняет жестами его значение.