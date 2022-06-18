Heineken продолжит делать пиво в Иркутске под другим брендом

Производство нидерландской пивной компании Heineken продолжит свою работу в Иркутске. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в рамках ПМЭФ. Бренд, под которым станет выходить продукция, определят позднее.

«Мы подписали соглашение с компанией Heineken. Работа филиала продолжится в Иркутске. Решение по смене бренда пока поставлено на паузу. Это может быть бренд „Байкал“, например. Пусть инвестор сам определится», — сказал Кобзев.

Встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главного исполнительного директора компании Heineken Георгиоса Полменакоса состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили работу предприятия на территории региона. В регионе компания представлена филиалом «Пивоварня Heineken Байкал» — крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве задействованы 130 человек.

Кобзев отметил, что пивоварня «Байкал» является надежным партнером. который вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В этой связи в настоящее время крайне важно найти локальных поставщиков и запустить новые логистические цепи.

Пивоваренная компания Heineken 28 марта объявила, что уходит с российского рынка. Бизнес в России компания передаст третьим лицам.