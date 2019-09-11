Healthy Food оштрафовали на 2 млн рублей. Едой компании отравились почти 100 человек

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзор обнаружил в цехе производства продукции вендинговых автоматов Healthy Food. Виновные должны будут заплатить штрафы на сумму порядка двух миллионов рублей.

Число отравившихся продуктами Healthy Food приблизилось к сотне человек Подробнее

Расследование проводили в отношении цеха ООО «ХЭЛФИ ФУД ПРОДАКШН», а также компаний, продававших эту продукцию, и поставщиков продуктов.

«При расследовании в цехе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей», — сказано в сообщении на сайте Росптребнадзора.

Также проверяющим не понравились помещения цеха. Оборудование там оказалось ржавым, а холодильное оборудование неисправным. Приготовление еды проводилось без инструкции, готовые блюда оставляли на следующий день. Кроме того, в холодильных камерах вместе хранилась готовая и сырая продукция. В частности, рядом лежали мытые и грязные овощи.

На часть продуктов не нашлось документов, которые подтверждали бы их безопасность и качество. Готовый товар маркировали заранее и продлевали сроки годности.

«Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза», — отметили в ведомстве.

Проверки прошли и в двух кафе Healthy Food. Там также не оказалось документов на продукты, достаточного числа холодильников, санузлов и гардеробов для работников. Кроме того, не все сотрудники делали прививки против кишечных инфекций. В отношении виновных вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов.

Летом 2019 года 99 человек из 20 московских бизнес-центров отравились едой из автоматов Healthy Food. Пострадавшие оказались в больницах с острой кишечной инфекцией.