Общество

28 декабря 2023, 16:56

Health: исследования подтвердили эффективность киви в борьбе с высоким холестерином

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Портал Health опубликовал результаты исследования о пользе киви. Этот фрукт эффективен в борьбе с высоким холестерином. Кроме того, он снижает риск развития катаракты. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Специалисты выяснили, что экзотический плод помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов. За счет большого количества клетчатки он поддерживает состояние микрофлоры кишечника, добавил NewsNN.ru.

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