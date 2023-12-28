28 декабря 2023, 16:56
Health: исследования подтвердили эффективность киви в борьбе с высоким холестерином
Портал Health опубликовал результаты исследования о пользе киви. Этот фрукт эффективен в борьбе с высоким холестерином. Кроме того, он снижает риск развития катаракты. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Специалисты выяснили, что экзотический плод помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, сердца и сосудов. За счет большого количества клетчатки он поддерживает состояние микрофлоры кишечника, добавил NewsNN.ru.
Болезни
Питание
Реклама
Реклама