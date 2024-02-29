29 февраля 2024, 16:00
HeadHunter: самой популярной вакансией в Петербурге стал администратор интернет-магазина
Самой востребованной работой в Петербурге стала должность администратора онлайн-магазина. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на данные сервиса HeadHunter.
На этой позиции соискатели могут зарабатывать от 30 до 65 тысяч рублей. Больше всего она привлекает петербуржцев свободным графиком и удаленным форматом работы. Основная обязанность работника — давать клиентам своевременную консультацию.
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Как отметили аналитики, на эту ваканчию откликались более 38 тысяч человек.
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