Общество 28 ноября 2023, 15:44 HeadHunter: ДМС есть только у 37% российских компаний

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Почти в каждой третьей российской компании нет программ заботы о здоровье сотрудников. Так, ДМС предоставляют только 37% организаций, сообщил сайт News.ru со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Программ психологической поддержки нет у 64% компаний. Консультации корпоративного психолога доступны лишь в 5% организаций, психологическая помощь в онлайн-формате предусмотрена в 8% компаний.

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Отмечается, что около 23% опрошенных работодателей оплачивают фитнес или спортзал своим сотрудникам.