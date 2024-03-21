21 марта 2024, 18:32
HeadHunter: более половины петербуржцев назвали высокой личную продуктивность на работе
Аналитики сервиса HeadHunter выяснили, как занятая часть населения Петербурга оценивает личную производительность в рабочие часы. Результаты исследования опубликовал Petrograd.
Более половины опрошенных (51%) назвали свою продуктивность высокой. Еще 11% участников заявили, что хотели бы улучшить результаты трудовой деятельности.
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Средний показатель выбрали 35% респондентов. Только 4% сочли личную эффективность низкой.
Санкт-Петербург
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