Общество 21 марта 2024, 18:32 HeadHunter: более половины петербуржцев назвали высокой личную продуктивность на работе

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Аналитики сервиса HeadHunter выяснили, как занятая часть населения Петербурга оценивает личную производительность в рабочие часы. Результаты исследования опубликовал Petrograd.

Более половины опрошенных (51%) назвали свою продуктивность высокой. Еще 11% участников заявили, что хотели бы улучшить результаты трудовой деятельности.

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Средний показатель выбрали 35% респондентов. Только 4% сочли личную эффективность низкой.