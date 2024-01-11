Общество 11 января 2024, 17:07 HeadHunter: 60% петербуржцев уверены в своем карьерном успехе в этом году

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Около 60% жителей Санкт-Петербурга уверены в своем карьерном успехе в 2024 году. Опрошенные намерены реализовать все свои планы, сообщил сайт petrograd.ru со ссылкой на пресс-службу HeadHunter Северо-Запад.

Большинство петербуржцев заявили, что в зимний и весенний сезон у них получится найти хорошую работу. При этом около 35% местных жителей не разделили такую уверенность опрошенных.

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Как сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург», наиболее пессимистично настроены соискатели из сферы искусства, IT и области консалтинга.