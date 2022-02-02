Хатико появился в Кемерове. Собака несколько месяцев ждет умершего хозяина у ковидного госпиталя

Собака уже несколько месяцев не отходит от ковидного госпиталя в Кемерове. По словам местных жителей, хвостатый ждет на крыльце своего хозяина, который скончался из-за коронавируса. Волонтеры пытались забрать собаку, но безрезультатно.

Как рассказали кемеровчане ngs42.ru, собака не отходит от входа в госпиталь уже около трех месяцев. Животное продолжает ждать своего хозяина, который попал в медучреждение, но не смог справиться с ковидом.

«Пес не проявляет агрессии, не уходит никуда далеко от корпуса. Но и к людям особо не подходит. Я хотела забрать собаку, но он или она не дался. Просто отходит, и все. Собака пушистая, видно, что ухаживали за ней», — поделилась одна из местных жительниц.

При этом другие горожане и сотрудники больницы говорят, что собака сидит у входа уже около полутора лет. Люди прозвали хвостатого местным Хатико. Перед наступлением холодов собаке сделали будку. Пес теперь ненадолго посещает свое новое жилище, но потом снова возвращается к госпиталю.

По словам охранника больницы скорой помощи имени Подгорбунского Сергея, после смерти хозяина собаку поймали волонтеры. Животное отвезли в приют и чипировали, но она прибежала обратно, написал Shot. Сейчас пса подкармливают сотрудники медучреждения и местные жители.