Хатико нашли на трассе под Тобольском

«Эта история трогательная до слез. Я мельком слышал про то, что хозяина собаки сбили либо здесь, либо в районе Увата», — написал Архипов.

Все эти годы собаку подкармливают водители, проезжающие мимо. Один из них привозит еду для пса ежедневно.

«Мы сегодня проезжали и видели собачку у деревни Шестаково. Он постоянно там сидит, очень его жалко», — отметила подписчица Татьяна Мамеева.

Другие пользователи соцсети рассказали, что для пса строили будки и лежанки, но он в них не живет. К тому же дорожники их постоянно сносят. Однажды на зиму пса забирал один из рыбаков, но он все равно возвращался на трассу.

Хозяина четвероногого сбили весной 2009 года на пешеходном переходе, когда тот шел на рыбалку на речку Аремзянка около деревни Шестаково. Первые два года пес жил на остановке. Потом он вырыл нору, и жил около нее около пяти лет. Собаке пытались найти новый дом, но она сбегала и всегда возвращалась на одно и то же место.