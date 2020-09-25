Хаски выпустил новый альбом «Хошхоног»

На «Хошхоног» попали 16 треков, включая «Люцифер», «Аферист» и «Бесконечный магазин», выпущенные ранее в виде синглов. Релиз назван в честь блюда бурятской кухни, которое обычно готовят из вареной бараньей или конской прямой кишки.

Альбом посвящен фронтмену бурятской хардкор-панк группы «Оргазм Нострадамуса» Алексею «Углу» Фишеву и бурятскому поэту Намжилу Нимбуеву.

Послушать новый релиз можно на большинстве популярных стриминговых сервисов. За несколько часов после публикации альбома на официально странице рэпера, его послушали более 144 тысяч человек.

Год назад рэпер выпустил фильм «Люцифер», который назвал «спекулятивным документальным кино». Тогда же он удалил свой готовый альбом «Евангелие от собаки» и заявил о намерении покончить с рэпом, выпустив песни («Человек в интернете», «Убить рэпера», «Животворящий флоу»), отличающиеся от всего, что делал раньше.