Картофельные котлеты — хашбрауны — исчезли из меню сети ресторанов быстрого питания KFC на территории России. Причина таких перемен — санкции на польскую картошку, которая использовалась в приготовлении этого блюда. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу сети.

«Из-за разрыва логистических цепочек хашбрауны сейчас не доступны в сети ресторанов KFC. В настоящее время мы рассматриваем альтернативные варианты», — заявили изданию в пресс-службе.

Сейчас в сети KFC вместо хашбраунов стали добавлять картофель по-деревенски. До 2014 года в сети ресторанов использовали только польский картофель, а из-за антироссийских санкций и контрсанкций пришлось использовать картофель фри и по-деревенски, об этом рассказал сотрудник одного из московских ресторанов сети.

Сеть KFC включила в свое меню напитки из Черноголовки, заменившие прохладительные напитки западных брендов, отказавшихся от дальнейшей работы в России. Российский производитель оказался надежным поставщиком, а продукция по качеству превосходит иностранные аналоги.