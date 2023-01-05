Общество 05 января 2023, 15:33 Хасбулатова похоронили под Грозным ТАСС: экс-председателя Верховного Совета РФСР Хасбулатова похоронили в селе Толстой-Юрт РИА «Новости»

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Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронили в населенном пункте Толстой-Юрт, недалеко от столицы Чечни Грозного. Об этом сообщил ТАСС.

Тело покойного предали земле с соблюдением всех религиозных традиций.

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На траурную церемонию прощания с Хасбулатовым пришли родственники и близкие покойного, а также не знакомые с ним люди. Среди них присутствовал депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев, который нес тело Хасбулатова вместе с его родными.

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Траурное собрание в Грозном посетил глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении остальных представителей власти региона. Они выразили свои соболезнования родственникам бывшего политика и прочитали заупокойную молитву.

Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет, сообщало ИА Nation News. В период с 1993 по 1993 год он занимал должность председателя Верховного Совета РСФСР. В последние годы работал в Российском экономическом университете имени Плеханова.