Хасбулатов оценил идею возвращения в паспорт графы «национальность»

По мнению Милонова, указание национальности может говорить об открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками. Хасбулатов резко высказался, комментируя эту точку зрения. Он заявил, что от отметки в документе ничего не изменится.

«Я, например, чеченец. Но от того, что в паспорте это написано, что меняется? Сейчас мировое сообщество мобильно, и в паспортах, как правило, используется гражданство. А гражданство у нас единое — российское», — пояснил он.

Политик заметил, что в соответствии с духом времени необходимо указывать в паспорте то, что человек является гражданином страны. Он подчеркнул, что в нашем государстве достаточно нерешенных проблем, а подобные инициативы являются способом отвлечь внимание. Хасбулатов резюмировал, что у некоторых деятелей по причине отсутствия серьезных идей возникают подобные мысли.