Хасбик покорил иностранцев

Маленький человек из Дагестана, блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, покорил иностранных пользователей. Его публикации в соцсетях разбирают на мемы и создают фан-аккаунты, рассказала Lenta.ru.

Хасбик обрел популярность в России после того, как анонсировал свой поединок с Абдурозиком — певцом из Таджикистана. Они оба — маленькие люди, из-за чего их бой по канонам MMA особенно вызвал широкий интерес.

В аккаунтах, посвященных Хасбику, выкладывают фото и видео с его участием. Например, в одном из роликов в Тwittеr показано, как Хасбик катается на машине, мотоцикле и квадроцикле, тренируется, купается в бассейне. А в TikTok появился аккаунт hasbik_king, в котором тоже выкладывают ролики с Хасбиком под модную музыку.

Друг и спарринг-партнер ирландского бойца Конора Макгрегора ранее назвал Хасбика «последним представителем вымирающего вида дагестанских мужчин».

Суммарный вес Хасбика и Абдурозика — около 35 килограммов. Их бой должен был состояться в конце мая.

В Спортивной ассоциации маленьких людей России назвали их поединок неэтичным.