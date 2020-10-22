Харламов поиздевался над телефонным мошенником и довел его до истерики

В посту Харламов написал, что показывает мастер-класс, как надо общаться с мошенниками.

Все начинается с того, что мошенник попросил резидента Comedy Club набрать на телефонной клавиатуре слово «поддержка». Харламов сделал вид, что не понимает что такое раскладка и клавиатура.

«Но подождите, я не понимаю. Клавиатура — это то, что у ноутбука», — заявил он звонящему.

Харламов долго тянул время, а потом сообщил, что набрал лишь одну букву. Затем напечатал еще одну и начал с человеком, снимающим ролик, смеяться.

После этого аферист предложил помочь «клиенту». Он сказал, что сначала надо стереть написанное.

«Я вообще не стираю. Стирает Галина», — продолжил ерничать комик, но потом сообщил, что стер написанное.

Затем человек на другом конце провода стал диктовать нецензурное слово по буквам. В конце концов он бросил трубку, а Харламов с друзьями продолжили смеяться.