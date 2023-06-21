21 июня 2023, 15:36
Хамзаев оценил предложение политолога Орлова создать государственную сеть розничной торговли алкоголя
Депутат Хамзаев: нужно двигаться в направлении полного контроля производства
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о создании государственной сети розничной торговли алкоголя, заявил, что нужно начинать с контроля производства. Об этом написал RT.
Политик добавил, что только потом можно говорить о создании сети розничной торговли.
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«Я считаю, что нужно двигаться в направлении полного контроля производства, а потом уже говорить про розницу», — сказал парламентарий.
Ранее политолог Антон Орлов предложил создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя.
Алкоголь
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