Общество 21 июня 2023, 15:36 Хамзаев оценил предложение политолога Орлова создать государственную сеть розничной торговли алкоголя Депутат Хамзаев: нужно двигаться в направлении полного контроля производства

Читать 360tv в

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев, комментируя предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о создании государственной сети розничной торговли алкоголя, заявил, что нужно начинать с контроля производства. Об этом написал RT.

Политик добавил, что только потом можно говорить о создании сети розничной торговли.

Реклама

«Я считаю, что нужно двигаться в направлении полного контроля производства, а потом уже говорить про розницу», — сказал парламентарий.

Ранее политолог Антон Орлов предложил создать госмонополиста для розничной продажи алкоголя.