«Хамы, Лер!» Гузеева поддержала разозлившуюся на попутчиков Кудрявцеву

Телеведущая Лера Кудрявцева осталась недовольна шумными попутчиками в поезде. Своим негодованием она поделилась в Instagram.

«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши СМС», — написала Кудрявцева.

Источник фото: Instagram.com/leratv

Там же она поинтересовалась, как ее подписчики ведут себя в подобных ситуациях. Многие выразили поддержку ведущей, согласившись, что такое поведение может очень раздражать. Одной из сочувствующих была актриса и звезда передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева.

«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — с иронией заметила она.

Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева посоветовала Кудрявцевой стучать громким соседям в стенку или попросить вести себя потише.

Источник фото: Instagram.com/leratv

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что громкие разговоры в транспорте — признак невоспитанности. Но не всегда люди могут адекватно отреагировать на замечание, поэтому лучше ездить в наушниках или стараться абстрагироваться.