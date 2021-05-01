«Хамы, Лер!» Гузеева поддержала разозлившуюся на попутчиков Кудрявцеву
Телеведущая Лера Кудрявцева осталась недовольна шумными попутчиками в поезде. Своим негодованием она поделилась в Instagram.
«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши СМС», — написала Кудрявцева.
Там же она поинтересовалась, как ее подписчики ведут себя в подобных ситуациях. Многие выразили поддержку ведущей, согласившись, что такое поведение может очень раздражать. Одной из сочувствующих была актриса и звезда передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева.
«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — с иронией заметила она.
Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева посоветовала Кудрявцевой стучать громким соседям в стенку или попросить вести себя потише.
Большинство подписчиков сошлись во мнении, что громкие разговоры в транспорте — признак невоспитанности. Но не всегда люди могут адекватно отреагировать на замечание, поэтому лучше ездить в наушниках или стараться абстрагироваться.