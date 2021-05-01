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    01 мая 2021, 18:59

    «Хамы, Лер!» Гузеева поддержала разозлившуюся на попутчиков Кудрявцеву

    Ольга Назаркина

    Телеведущая Лера Кудрявцева осталась недовольна шумными попутчиками в поезде. Своим негодованием она поделилась в Instagram.

    «Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону. Ну выйди в тамбур, напиши СМС», — написала Кудрявцева.

    «Хамы, Лер!» Гузеева поддержала разозлившуюся на попутчиков Кудрявцеву | Изображение 1Источник фото: Instagram.com/leratv

    Там же она поинтересовалась, как ее подписчики ведут себя в подобных ситуациях. Многие выразили поддержку ведущей, согласившись, что такое поведение может очень раздражать. Одной из сочувствующих была актриса и звезда передачи «Давай поженимся» Лариса Гузеева.

    «Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», — с иронией заметила она.

    Солистка группы «Фабрика» Саша Савельева посоветовала Кудрявцевой стучать громким соседям в стенку или попросить вести себя потише.

    «Хамы, Лер!» Гузеева поддержала разозлившуюся на попутчиков Кудрявцеву | Изображение 2Источник фото: Instagram.com/leratv

    Большинство подписчиков сошлись во мнении, что громкие разговоры в транспорте — признак невоспитанности. Но не всегда люди могут адекватно отреагировать на замечание, поэтому лучше ездить в наушниках или стараться абстрагироваться.