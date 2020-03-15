Хамский разговор Волочковой с журналисткой оправдали ее характером

Анастасия Волочкова не знала про трагедию с сухим льдом. Она восприняла вопрос журналистки на эту тему как личное оскорбление, поэтому и нахамила девушке. Так PR-директор балерины, Наталья Ракицкая, оправдала свою подопечную.

Ракицкая извинилась за Волочкову. Она признала, что балерина повела себя неправильно. Но на это у нее были свои причины.

«Она только проснулась, и сразу ваша эсэмэска. Вот и реакция такая, понимаете? Дело в том, что Анастасия не смотрела передачу про эту жену блогера, ее это мало интересует. Она даже не знает этой проблемы, понимаете? А вы ее спрашиваете. Она не поняла, в чем дело», — заявила РR-директор в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, Волочкова сейчас находится «в эйфории своего счастья» и ей показалось, что журналистка начала высказывать к ней личные претензии. Поэтому балерина начала «крушить, это у нее характер такой».

«Вы уж ее извините», — попросила Ракицкая.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала видео с вечеринки, где использовался сухой лед. По ее словам, такой подарок ей сделал любимый мужчина. Но пользователи соцсетей не поддержали восторгов балерины. Они раскритиковали идею с сухим льдом. После этого журналистка «Говорит Москва» попросила Волочкову прокомментировать ситуацию. Экс-прима Большого театра заявила, что многие женщины ей просто завидуют. На этом балерина не остановилась и оскорбила корреспондентку высказыванием о ее внешности. По словам Волочковой, девушке такие подарки не светят.

Вопрос использования сухого льда в последнее время активно обсуждают в России. Это связано с трагедией, которая произошла в конце февраля. Тогда блогер Екатерина Диденко отмечала день рождения в сауне. Муж подарил ей 25 килограммов сухого льда, которые компания решила бросить в бассейн. После этого некоторые гости вечеринки прыгнули в воду с сами. В итоге три человека погибли.