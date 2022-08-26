Хаматова и Белый выступили с антироссийским спектаклем в Риге

Покинувшие Россию актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый теперь вместе выходят на сцену в спектакле «Кабаре Людмилы Петрушевской». Недавно они показали свое шоу в Риге, где сейчас сносят памятник освободителям. Во время выступления артисты отличились тем, что произнесли украинский националистический лозунг «Слава Украине». Telegram-канал «Голос Мордора» дал свою рецензию на этот перформанс. Ее также можно прочитать в Telegram-канале «360».

Далее — прямая речь.

Видать, нынешнее материальное положение настолько не устраивает Чулпан Хаматову, что она решила заняться откровенной халтурой. И привлекла к этому делу еще одного актера-предателя, сбежавшего из России, — Анатолия Белого.

«Бродячие» артисты решили брать Латвию числом своих шоу. В то самое время, когда в этой стране сносят величественный монумент освободителям от нацизма, Зулейха и Белый запустили в серию новый проект, который можно охарактеризовать старой известной формулой: быстро, дешево и сердито. Ну и, конечно, можно поэксплуатировать украинскую тематику. Интерес к ней снижается, однако перестроиться на что-то иное ребятам сложно.

Источник фото: РИА «Новости»

А что в спектакле?

Новое творение называется «Кабаре Людмилы Петрушевской». Сначала звучит известный украинский националистический лозунг, затем на сцену выходят Хаматова и Белый с чемоданами и зачитывают монологи. Зачитывают — буквально, потому что с суфлера. Наверное, тексты настолько убоги, что выучить их практически невозможно.

Само действие, видимо, наполненное глубоким философским смыслом, продолжается целых два часа. Два часа Хаматовой и Белого с чемоданами на сцене, зачитывающих какую-то «глубокомысленную» нудятину.

Зритель почему-то не проникся новым творением. Вроде бы громкие имена, и вдруг такое… Некоторые были возмущены настолько, что потребовали назад деньги за билеты.

Источник фото: РИА «Новости»

Но я советую рижскому зрителю понять и простить. Надо учитывать, насколько нелегка и сурова судьба предателей, а ведь жить им на что-то надо. Да и к тому же жить они привыкли на широкую ногу. Пусть заработают немного в театре, пока есть возможность. Ведь вполне вероятно, что через годик этому дуэту придется выступать на улочках Старой Риги, положив перед собой кепочку для тех, кому не жалко кинуть 50 центов.

Да и вообще, их дальнейшая судьба пока неясна. Покровитель Хаматовой [латвийский театральный режиссер] Алвис Херманис занят войной с «кремлевскими агентами» с телеканала «Дождь»*, а русофобия в Латвии выходит на такой уровень, что эту сладкую парочку вполне могут выкинуть из страны, несмотря на «прогрессивные» политические взгляды.

* Телеканал «Дождь» включен в список иноагентов в России.