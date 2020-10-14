Халк из Подмосковья протащил 40-тонный эвакуатор голыми руками. Видео

Силовой экстремал Сергей Анаджанян установил рекорд России и мира в дисциплине арм-овер-арм. Проще говоря, он протащил транспорт силой одних рук. «360» вел трансляцию от администрации городского округа Люберцы.

Экстремал отбуксировал руками, сидя на покрышке, эвакуатор MAN весом более 40 тонн. Фиксировала рекорд Федерация силового экстрима России в лице ее президента Василия Грищенко. Рекорд превысил последнее достижение российских атлетов почти в два раза.