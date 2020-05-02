Хакеры взломали почту псковского митрополита Тихона и потребовали выкуп

Мошенники взломали электронную почту митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Они потребовали 10 миллионов рублей за возвращенный доступ ко всей переписке. Владыка не растерялся и сказал, что аферистов не надо поощрять.

Митрополит Тихон также является председателем Патриаршего совета по культуре и членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. О таком шантаже Владыка сам рассказал журналистам.

«Да, действительно, взломали у меня почту. И требовали 10 млн рублей, чтобы выкупить. Я сказал: „Да вы что! Я за 10 млн готов сейчас всю свою почту вам выложить, только перечислите, пожалуйста, в Псковскую епархию, я вам сразу это все выдам“. Конечно, это чушь, поощрять шантажистов и таких разбойников нельзя», — указал Тихон.

Епископ Егорьевский Тихон был избран Псковским Митрополитом в мае 2018 года. Он также является наместником Сретенского мужского монастыря.