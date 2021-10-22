Мошенники решили за 800 долларов продать базу в 50 миллионов строк с данными водителей, которые зарегистрированы в Москве и Московской области в период с 2006 по 2019 год. В качестве бонуса продается файл со сведениями от 2020 года. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

База содержит имена, номера телефонов, даты рождения, номера машин, их модели, марки, год постановки на учет. Продавец заявил, что получил данные от сотрудника ГИБДД. Однако источники издания предположили, что утечка, возможно, произошла на уровне региональных информационных систем, они интегрируются с базами Госавтоинспекции для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

Газета обзвонила владельцев пяти авто, воспользовавшись базой. Все имена сошлись, данные о машинах тоже. Только один из опрошенных сказал, что действительно владел указанным автомобилем, но уже продал его.

Ранее базы данных ГИБДД уже выставляли на продажу. В августе 2020 года в интернете появилась база на один миллион строк с персональными данными московских водителей. На разных форумах цена за такие сведения варьируется от одной до 15 тысяч долларов.