Хакеры устроили DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области

Неизвестные хакеры устроили DDoS-атаку на информационные сервисы правительства Новосибирской области. Под ударом, в частности, оказались медицинская информационная служба и телефона единой регистратуры, заявил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По словам министра, атаку на сеть правительства области зафиксировали сегодня в 08:15 по местному времени (04:15 по московскому времени). Мощность атаки достигала до 10-12 гигабит в секунду, сообщило РИА «Новости».

«Осложняется это тем, что понедельник, утро — наиболее пиковое по загрузке время. При этом достаточно сложно фильтровать трафик, который производится именно злоумышленниками», — сказал Цукарь на оперативном совещании в региональном правительстве.

Информацию о случившемся передали правоохранителям. Сейчас все сервисы удалось стабилизировать. По словам министра, атака продолжается волнами, поэтому идет дальнейший мониторинг.

«Самое, где это отразилось, это на работе медицинской информационной системы и работе кол-центра 122», — добавил он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил принять меры для восстановления нормальной работы правительственных сервисов и кол-центров.