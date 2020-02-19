Хакеры украли у россиян больше 5 млрд рублей за год

В 2019 году россияне потеряли 5,7 миллиарда рублей из-за хакеров. Киберпреступники обокрали не только простое население: юридических лиц они лишили 701 миллиона.

О несанкционированных операциях со счетами жителей страны, предприятий и организаций рассказал Банк России. Документы опубликованы на сайте регулятора. Всего по счетам физических лиц сделали почти 572 тысячи переводов. Предприятиям и организациям «повезло» чуть больше — их обманули 4,6 тысячи раз.

В среднем на одной такой операции россияне потеряли в 2019 году 10 тысяч рублей, а юридические лица — 152 тысячи. Две трети случаев — 69% — связаны с использованием социальной инженерии, то есть людей просто обманули. Банки смогли возместить клиентам 935 миллионов рублей, что составило 15% от похищенной суммы.

В случае с юридическими лицами социальной инженерией хакеры воспользовались в 16% (ее применили при 723 хищениях) случаев. Пострадавшим организациям компенсировали или вернули около 10% похищенных средств — 65 миллионов рублей.

В ЦБ заметили, что объем и количество операций без согласия клиента постоянно растут. Выявить их помогает совместная работа регулятора с участниками рынка и правоохранительными органами.