Хакеры совершали кибератаки на создавший вакцину от COVID-19 центр «Вектор»

Российские специалисты зафиксировали рост кибератак на разработчиков вакцин от коронавируса в период пандемии. В частности, хакеры пытались получить доступ к разработкам центра «Вектор», который является создателем вакцины «ЭпиВакКорона».

Об этом рассказал заместитель главы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», — заявил Мурашов журналистам. Его слова привел «Интерфакс».

Все компьютерные атаки на центр «Вектор» имели своей целью несанкционированный доступ к информационным ресурсам организации, что свидетельствует о планах заполучить технологии создания вакцины от коронавируса, отметил Мурашов.

В начале апреля стало известно, что после создания прививки от коронавируса сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи стали очень востребованы. Их не раз пытались переманить другие институты, но никто из ученых не согласился уйти.