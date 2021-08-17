Хакеры раскрыли личности владельцев крупнейшего в СНГ форума наркоторговцев

Хакеры слили в открытый доступ паспортные данные, контакты и переписки администраторов крупнейшей онлайн-площадки по торговле наркотиками в СНГ. Она называется Legalizer. Как написал «Коммерсант», после этого могут начаться аресты.

По данным издания, взломщик опубликовал в Telegram ссылку, которая ведет лишь к части базы данных. Остальное он предлагает купить за криптовалюту. Газета сообщила, что в качестве владельца форума и разработчика в списке значится латвиец Артем Шведов. Хакер выяснил, что бывшим разработчиком Legalizer был зарегистрированный в Московской области Роман Кухаренко, а сейчас сайт администрирует украинец Александр Прохоженко.

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Professional Assistance Татьяна Лынова в разговоре с «Коммерсантом» не поверила в благие намерения взломщика. Она выразила мнение о том, что произошедшее — это передел рынка сбыта наркотиков. По ее словам, подобное случается на фоне конкуренции или мести.

Генеральный директор Zecurion Алексей Раевский отметил, что форумы, на которых продают наркотики, обычно серьезно законспирированы, поэтому этот слив может быть большой удачей для борцов с торговцами запрещенными препаратами. Ведущий инженер Сorpsoft24 Михаил Сергеев предположил, что программисты уже закрыли уязвимость площадки и она опять работает в обычном режиме.