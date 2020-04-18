Хакеры попытались атаковать систему выдачи QR-кодов в Москве

Уже несколько дней в столице работает выдача электронных пропусков. Хакеры начали пытаться залезть в систему, но все атаки удается отразить.

«Нагрузка с точки зрения атак пока невысокая, но мы видим, что попытки есть, и мы ожидаем, что будет, безусловно, усиливаться давление, но мы готовы к этому, все на постах, смотрим, мониторим», — цитирует РИА «Новости» главу департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Он добавил, что сейчас система выдачи пропусков работает штатно. Ей воспользовались уже десятки тысяч жителей города.

Система электронных пропусков работает в московском регионе с 15 апреля. QR-код необходим для поездок на личном и общественном транспорте. 18 апреля на сайте nedoma.mos.ru формы для получения пропусков обновили. Теперь необходимо вводить данные о транспорте, а сотрудники со служебными удостоверениями могут оформить документ для поездок на такси. Еще на портале можно проверить действие выданного кода.

Ограничительные меры власти приняли для борьбы с пандемией. В России коронавирусом заражены 36 793 человека. Случаев смертельного исхода насчитывается 313. Выздоровели уже 3057 пациентов.